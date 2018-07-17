أخبار ليبيا 24

حذر المبعوث الأممي غسان سلامة من إن ثمة عناصر من المرتزقة الأجانب يحاولون السيطرة على موانئ النفطية على غرار ما حدث مؤخرًا في منطقة الهلال النفطي، مما أفقد الإنتاج الخام 850 ألف برميل يوميًّا من النفط، وذلك قبل أن تعيد قوات الجيش السيطرة عليها.

وأشار سلامة، خلال إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا، إلى أن التقدم السياسي يرتبط بغياب العمل العسكري، منوهاً بأن “الأيام الماضية شهدت تطورات عنيفة؛ مما انحرف بالاهتمام عن المكاسب السياسية”.

وعبر سلامة عن قلقه من أن الوضع الراهن في ليبيا غير قابل للاستمرار، وأن البلد في حالة تدهور، وأن الأزمة في الهلال النفطي أتاحت لمحة عما تخبئه الأيام ما لم يتم إحراز تقدم ملموس الآن. وحذر سلامة من أنه يجب معالجة الإحباطات المتعلقة بتوزيع الثروات ونهب الموارد وإلا فإن الاتفاقات المتعلقة باستئناف إنتاج النفط لن تصمد طويلا.

الحوار الذي قادته الأمم المتحدة ساهم في الحد من العنف وزيادة التحاور في 2018 عبر وسائل سلمية لإيصال الرأي، وإيجاد منصة لاتفاقيات المصالحة واستضافة اجتماعات حول قضايا شائكة. لقد تم إعادة معظم فريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى طرابلس وسيتم قريبا افتتاح مكتب في بنغازي.

وفي إحاطته لمجلس الأمن حول ليبيا أشاد غسان سلامة بالطلب المقدم من حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى مجلس الأمن بمراجعة أعمال مصرف ليبيا المركزي والمصرف الموازي في شرق البلاد كـ”خطوة أولى لإضفاء الشفافية على التعاملات المالية وكسر شوكة الاقتصاد القائم على السلب”.

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