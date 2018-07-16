أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع من مدينة درنة أن العناصر الإرهابية لا تزال تتواجد وتتمركز في جزء من منطقة المغار والمدينة القديمة وتحديدا في مسافة لا تتجاوز الكيلو متر في الكيلو متر ونصف مع الأخذ في الاعتبار المدى الناري لسلاح تلك المجموعات وحركتها وتنقلاتها.

وتابع المصدر أن تلك الجماعات تنحصر في منطقة المغار من مبني مسجد ساسي ومرورا بمبني جبريل وإلى شارع جرابه الفرعي وعبر مبني مسلم إلى منزل الصالحين بوجلدين ومنزل مصدق اسبيع ونزولا إلى مسجد جرابه ومربع الشيخ .

وأضاف أن مناطق سيطرة تلك الجماعات أيضا من مسجد الرشيد ونزولا إلى مبني الحبوش وبومدين إلى مبنى مطعم العالم العربي سابقا وإلى الأزقة الأربعة في المدينة القديمة وسوق الظلام ومسجد العتيق وعمارة الأوقاف .

ولفت إلى أن الشارع الممتد من عماره الأوقاف إلى مدخل شارع حشيشه و مرورا عبره إلى مدخل شارع الحبس ومرورا إلى مدخل سوق الظلام الشمالي والي مدخل شارع الفنار وهو جزء من شارع “وسع بالك” يعتبر خط نار فاصل بين القوات المسلحة الليبية وبين تلك الجماعات مع السيطرة النارية للجيش .

وأوضح المصدر أن الشارع الفرعي وما يعرف “شارع الجديد” والممتد بين شارع وسع بالك من رزق اهويدي إلى شارع الجيش “معرض اشلمه للأثاث” تحت سيطرة الجيش، وشارع الوادي انطلاقا من عمارة الكواش التي تقابل مسجد الصحابة إلى عمارة الأوقاف أيضا تحت سيطرة الجيش .

وقال المصدر “تعتبر قوه تلك الجماعات الإرهابية واستماتتها في الجزء المتبقي من حي المغار وشارع جرابه الفرعي لاتخاذ تلك الأبنية المكتظة ومخازنها قوة وتمركز لها، وبتطهيرها واستعادتها منها ستنهار تماما في منطقة المدينة القديمة”.

58 المشاهدت الكلية , 58 مشاهدات اليوم