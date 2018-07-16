أخبار ليبيا24- خاص

قال المسؤول الإعلامي للكتيبه 276 مشاة‏ المنذر الخرطوش إن تدفق الوحدات مستمر إلى منطقة الهلال النفطي للدفاع عن المنطقة بالكامل في حال تكرار الهجوم من قبل العصابات الإجرامية الإرهابية.

وأضاف الخرطوش في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن الاستعداد ممتاز والموقف جيد على الأرض والتركيز على أدق التفاصيل.

وأشار المسؤول الإعلامي للكتيبة 276 مشاة إلى أنه تم الاستفادة من الأخطاء السابقة كفيلة بإنهاء مسألة التأمين الكامل للمنطقة.

ولفت إلى أن التنسيق مستمر بين الوحدات العسكرية في منطقه الهلال النفطي من قبل آمر غرفة عمليات سرت الكبرى اللواء سالم درياق وأعضاء الغرفة على رأسهم آمر الكتيبة 276 مشاة العميد علي صالح القطعاني والعميد فوزي المنصوري والعميد ضو المقرحي والعميد يوسف صفي الدين والعميد صالح بوحليقه والعقيد قذافي صداعي.

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