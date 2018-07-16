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تمكن قسم النجدة بنغازي من ضبط تشكيل عصابي يعد من أخطر التكشيلات التي تمتهن سرقة السيارات وتجارة الخمور والمخدرات والحبوب المهلوسة.

وذكر مكتب الإعلام الأمني في قسم النجدة أن برقية مستعجلة وردت من الغرفة الرئيسية إلى قسم النجدة مفادها تعرض أحد المواطنين لسرقة مركبته نوع (هيونداي سنتافي) حمراء اللون.

وأضاف المكتب الإعلامي أن ابنة المواطن الصغيرة صاحب السيارة كانت موجودة داخل المركبة أثناء عملية السرقة بينما كان والدها متواجد داخل الصيدلية فقام السارق بضرب الطفلة ورميها خارج المركبة وسرقتها.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني أنه على الفور تم استلام القضية من قبل مجموعة التحري والقبض قسم النجدة وتم استدعاء الطفلة وأخذ مواصفات السارق وبالتحري عليه لمدة ( 15 يوم) تم ضبط أحد الأشخاص الذي اعترف بأنهم تشكيل عصابي يقوده شخص يدعى (أ – ب).

وأكد المكتب أنه تم ضبط شخصين آخرين كان برفقة المدعو (أ – ب) أثناء قيامهم بسرقة المركبة والذين اعترفوا أيضا بسرقة (هيونداي سوناتا) اللون رصاصي، و(تويوتا هايلوكس) “فجعة” اللون أبيض، و(ميسوبيشي) “موزة.

وأشار مكتب الإعلام الأمني إلى أنهم اعترفوا أيضا بأنهم يقومون بتجارة الخمور والمخدرات والحبوب المهلوسة كما يوجد شخص من ضمن هذا التشكيل اعترف بقيامه بسرقة عدة نضائد من جيرانه، مؤكدًا أن هذا التشكيل يعتبر من اخطر أنواع التشكيلات.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن البحث لازال جاري عن المدعو (أ – ب) الذي يعتبر هو العقل المدبر في كل هذه السرقات، موضحًا أنه بعد ضبط الأشخاص وإرجاع المركبة المسروقة تمت إحالة الموقوفين والمركبة وتسليمها إلى المركز المختص.

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