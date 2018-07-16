أخبار ليبيا24

ذكر ملازم أول مرعي اكويري في غرفة عمليات شرق بنغازي بجهاز الحرس البلدي بنغازي أنه تم ضبط شخص من العمالة الوافدة من جمهورية تشاد وشخص آخر ليبي الجنسية يقومان بجمع أحشاء الاغنام في براميل كبيرة وهي غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأضاف أكويري أنه وردت معلومات بوجود مزرعة في منطقه الكويفية خلف مصنع الدقيق يوجد بها محل مغلق تنبعث منه رائحة كريهة وأن بعض من العملة الوافدة تتردد على المكان.

وأشار الملازم إلى أنه تم تكليف دوريات الغرفة للذهاب إلى المكان المذكور لافتا إلى أنه تم ضبط هذه الأحشاء التي تحوي الكثير من الديدان والذباب والروائح الكريهة.

وأكد أكويري أنه تم إحالة الأشخاص الذي تم ضبطهم إلى التحقيق في جهاز الحرس البلدي، وفتح محضر استدلال بالواقعة وإخطار مكتب الإصحاح البيئي بنغازي.

ولفت إلى أنه تم إعداد تقرير من طرف مكتب الإصحاح البيئي بنغازي يفيد أن الأحشاء غير صالحة للاستهلاك البشري وأن المكان غير مطابق للمواصفات الصحية وإيداع المضبوطين في الحجز القانوني لحين عرضهم على النيابة العامة.

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