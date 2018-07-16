أخبار ليبيا 24

أكد رئيس لجنة إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية العقيد عبد الحميد البرعصي استمرار استخراج اللوحات المعدنية الخاصة بسيارات وآليات الشرطة وأجهزة الأمن والمواطنين دون عراقيل.

ونفى البرعصي ما تناقلته بعض من وسائل الإعلام عن عرقلة وإهمال وزارة الداخلية في استخراج اللوحات المعدنية لسيارات الشرطة.

ولفت إلى أن إدارة الصندوق ما تزال تعمل مع شركة (أووس الألمانية) بمواصفات وجودة عالمية ومنظومة مخصصة في استخراج اللوحات المعدنية.

وأشار إلى أن دفعة كبيرة من اللوحات المعدنية ستصل خلال هذا الأسبوع لميناء بنغازي البحري.

وشدد البرعصي على عدم السماح بأي استغلال مادي في استخراج اللوحات المعدنية، مؤكدا أن المرحلة الثانية المتفق عليها مع الشركة الألمانية تقتضي تركيب شريحة في السيارة للتعرف عليها وعلى مالكها وهويته أثناء مرورها بالبوابات الإلكترونية.

وكان وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف قد أصدر تعليماته القاضية بضرورة تركيب لوحات معدنية لسيارات الشرطة والأمن وتلك الخاصة بوسائل نقل المواطنين.

وشدد بوشناف إلى أن التعليمات تقتضي بعدم التعامل مع المصانع الخاصة التي لا تتوفر فيها الشروط المطابقة للمواصفات القياسية للوحات المعدنية.

18 المشاهدت الكلية , 18 مشاهدات اليوم