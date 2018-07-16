أخبار ليبيا 24

أقدم العشرات من طلبة مرحلة الشهادة الثانوية، أمس الأحد، على حرق أعمال تدمير وحرق وتخريب طالت مقار جامعة طرابلس التي يمتحنون في قاعاتها بسبب عدم تمكنهم من الغش.

واحتج الطلبة على ما وصفوه بصعوبة أسئلة مادة اللغة الانجليزية وعدم استكمالهم للمنهج المقرر،حسب قولهم.

من جهته سارع وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل إلى طمأنت جميع الطلبة الذين لم يستكملوا المنهج المقرر لمادة اللغة الانجليزية بأن الوزارة ستكلف إدارة التفتيش التربوي والمكاتب التابعة لها بالمناطق بتحديد وحصر جميع المدارس التي لم تستكمل المقررات، مؤكداً بأن الوزارة ستأخذ بنتائج وتقارير الحصر في عين الاعتبار عند رصد درجات الطلاب.

وكان عبد الجليل قد وفر لطلبة الثانوية بالمدن الواقعة تحت سلطة حكومة الوفاق حافلات لنقلهم من وإلى مقار امتحاناتهم بالإضافة إلى توفير وجبات إفطار.

بينما اتهمت مديرية أمن طرابلس في بيان لها من وصفتهم بـ”خفافيش الظلام أعداء الوطن” بالقيام بتوجيه مجموعة من الطلبة للتجمع لأجل التظاهر وترديد هتافات تسيء لشخصيات عامة بهدف النيل من الوطن عن طريق نشر الفتنة والعبث عقب انتهاء الامتحان المقرر أمس الأحد.

المديرية قالت أنها أعدت بالتنسيق مع مكونات وزارة الداخلية خطة أمنية لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية العامة للمساهمة في إنجاح المشروع الوطني الساعي لرفع مستوى العملية التعليمية والمشاركة في بناء مستقبل الوطن بخطوات مدروسة لبناء ليبيا جديدة بجهود تضامنية من وزارات التعليم والحكم المحلي والداخلية.

وأضافت المديرية في بيانها ” لا يمكن أن يتصور أحد أن يقوم أولادنا الطلبة بترديد عبرات ذات مدلول سياسي أبعد ما تكون عن مستوى تفكيرهم وعقليتهم ولن يكون هذا العمل إلا نتاج لتحريض وخبث من أصحاب المصالح الضيقة الذين يغطيهم استقرار الوطن ولا هدف لهم إلا تحقيق مصالحهم الشخصية ونيل الكراسي والمناصب”.

11 المشاهدت الكلية , 11 مشاهدات اليوم