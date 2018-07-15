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أكد مصدر مطلع أن أحد العناصر البارزة لدى مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل علي نصيب الكحاشي سلم نفسه إلى الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية.

وأضاف المصدر أن الكحاشي من مواليد 1987 ومن سكان منطقة شيحا الغربية وهو أحد منتسبي كتيبة شهداء بوسليم والمنضوية تحت مجلس الشورى.

وأشار إلى أن عبدالله عبدالسلام عزوز قام أيضًا بتسليم نفسه إلى السلطات الأمنية ،وهو من مواليد 1975 ومن سكان منطقة المغار ،سجين سابق إبان النظام السابق وأخلي سبيله قبل أحداث ثورة فبراير 2011 وتلقي تعويض مالي من السلطات الأمنية لقاء سنوات سجنه.

ولفت المصدر إلى أن عزوز كلف بعد أحداث ثوره فبراير بملف الجرحى في جمهورية مصر وبعد انطلاق “عملية الكرامه ” لم يشارك في أي عمل عسكري ضد القوات المسلحة الليبية إلى أن سلم نفسه.

وأوضح المصدر أن هناك أنباء عن هروب القيادي في شورى درنة أنيس أبريك مكراز إلى مدينة مصراتة بعد أن شارك في المواجهات مع المجموعات الإرهابية ضد القوات المسلحة الليبية ورصده من خلالها في محاور القتال.

وأفاد المصدر أن مكراز من مواليد 1963 ومن سكان منطقة “الجبيلة” وسجين سابق إبان النظام السابق خلال العام 1999 وأفرج عنه في 2003.

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