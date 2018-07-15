أخبار ليبيا24
نفذت الجماعات الإرهابية في مدينة درنة منذ انطلاق عملية تطهير واستعادة المدينة من قبل القوات المسلحة الليبية في 7 مايو المنصرم 22 عملية انتحارية إرهابية بواسطة سيارات مفخخة.
وكشف مصدر مطلع من مدينة درنة أن من بين منفذي تلك العمليات الإرهابية بواسطة سيارة مفخخة امرأة وتدعى ( إ . ال . ق ) وهي شقيقه قيادي في تنظيم الدولة ويقاتل هو أيضا في محور ”المغار” حاليا.
وأكد المصدر أن عدد من النسوة تقاتل في صفوف العناصر الإرهابية ومنهن ثلاث شقيقات وهن زوجات لقيادات في تنظيم الدولة وقتلوا في وقت سابق وتتواجد تلك الشقيقات في محور “المغار” .
ولفت المصدر إلى أنه من ضمن منفذي تلك العمليات الإرهابية إسلام عبدالعزيز فرطاس، وأيوب فكري سليمان العكاري، وسليمان وهاب الملاح، و بن ناصر صالح بن ناصر، و علاء رابح الشاعري، و عبدالله محمود لقرع الشاعري، و أجويدة رجب بالحسين الشاعري.
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