أخبار ليبيا24- خاص

قال لاعب منتخب ليبيا ونادي الهلال أحمد الحاسي إنه تلقى عرضاً جدياً للانضمام لصفوف فريق المقاولون العرب المصري.

وأضاف الحاسي لـ”أخبار ليبيا24″ أنه تلقى عروض أخرى أبرزها البور سعيدي المصري وفرق محلية أبرزها الأهلي بنغازي والنصر والأخضر .

وأكد لاعب منتخب ليبيا أن عرض المقاولون هو الأكثر جديه وأنه سيحسم أمر انتقاله خلال الأيام المقبلة.

وينتهي عقد الحاسي مع فريقه الهلال يوم 21 من الشهر الجاري، وقدم مستوى مميز رفقة الهلال خلال الموسمين الأخيرين ووصل معه لنهائي الكأس في نسختي الموسم الماضي والحالي.

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