أخبار ليبيا24- خاص

جددت لجنة التعاقدات في اللجنة الفنية للفريق الأول لكرة القدم لنادي الاتحاد المصراتي تعاقدها مع عدد من نجوم الفريق.

حيث جددت مع المهاجم ” محمد سويسي ” ليكون ضمن قائمة الفريق الموسم المقبل وسيحمل اللاعب القميص رقم 10 بداية من الموسم المقبل، و كان اللاعب قد سجل أكثر عدد من الأهداف للفريق الموسم الماضي برصيد 5 أهداف

وجددت التعاقد مع اللاعب “أحمد الدعيكي” ليواصل اللعب للموسم المقبل ويعتبر اللاعب الأكثر تواجدا في التشكيلة الأساسية للفريق حيث كان أساسيا في عدد 14 من 15 مباراة خاضها الفريق الموسم الماضي.

وسيواصل اللاعب الصاعد ” علي أبوسوير ” مشواره مع الاتحاد المصراتي بعد تجديده لعقده مع الفريق لموسم جديد و خاض اللاعب الموسم الماضي أول موسم له ضمن فئة الكبار بعد تدرجه في الفئات السنية بالنادي

وقامت لجنة التعاقدات في النادي أيضًا بتجديد التعاقد مع حارس المرمى ” محمد المدني ” ليواصل الدفاع عن ألوان الاتحاد المصراتي لموسم جديد.

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