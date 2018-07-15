أخبار ليبيا 24

تعهد آمر الكتيبة “101” مشاة خفيفة، التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، الملازم أول محمد السنوسي في مقطعي فيديو من مدينة طرابلس بأن تكون العاصمة “طاهرة نظيفة من الإرهابيين والدواعش”.

وظهر أبسيط في مقطع أول في 13 يوليو وخلفه قلعة السرايا وقال “بسم الله الرحمن الرحيم. 13 يوليو طرابلس الكرامة ..طرابلس المجد.. بإذن الله تكون طاهرة نظيفة من الإرهابيين و الدواعش كلاب أهل النار”.

وألمح الملازم إلى تحرك قد يكون قريبا في طرابلس للجيش الليبي بالقول “نستمر في هذه العملية بإذن الله كما عهدنا الشعب في الشرق والغرب. باسمي وباسم القيادة اليوم متواجدين في طرابلس. إن شاء الله ربي يعيد الأمن والأمان علي بلادنا”.

ولوح بالحسم ” سوف نحسم القضية بإذن الله” .

كما ظهر أبسيط في مقطع فيديو أخر يقود سيارة بأحد شوارع العاصمة ليعد بتحرير العاصمة، موجهاً كلامه لرئيس حكومة الوفاق بالقول “دخلنا في كل مكان. أين استخباراتك يا سراج؟أين فرقاطاتك؟هذا مقرك نحن أمامه ونعرف كل تحركاتك”.

وأوضح ” لم نأتي لطرابلس خونة أو عملاء بل لنصرة الحق مع القيادة العامة للجيش بقيادة المشير حفتر ومتفائلون بأهلها الطيبين،، والنصر قريب بإذن الله”.

وتوعد السراج بالحرب بقوله ” من المفترض أن نأتي لطرابلس في راحة لكن أنتم تخوضون معركة وحرباً في كل مكان ، لكن بإذن الله سندخلها دخول الرجال وبالجيش وكلمة الحق وكما يريد الشعب.والسلام عليكم”.

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