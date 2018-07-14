أخبار ليبيا 24

حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم، غداً الإثنين، موعداً للعب مباراة نهائي مسابقة كأس ليبيا التي ستجمع الهلال ونظيره الاتحاد .

وقال الاتحاد الليبي أن ملعب الخمس سيحتضن المواجهة المرتقبة على تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت ليبيا .

وتأخر الإعلان على موعد النهائي بعد الأحداث التي شهدتها مباراة نصف نهائي كأس ليبيا التي جمعت الاتحاد والأهلي طرابلس والتي تم تأجيلها أكثر منى مرة.

وكان فريق الهلال قد تأهل للنهائي بعد أن اجتاز فريق الخمس في نصف نهائي المسابقة فيما تأهل فريق الاتحاد بعد غياب منافسه الأهلي طرابلس عن مواجهة نصف النهائي .

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