أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع في مدينة درنة أن محور المغار في المدينة أصبح تحت قيادة تنظيم الدولة الإرهابي “داعش”.

وأضاف المصدر أن مصادر أمنية أوضحت أن المسؤول العام لمجلس شورى مجاهدي درنة المنحل عطية سعيد الشاعري الشهير بـ”بقيوه” والمكني “المحترم” تمت تصفيته ولم يقتل خلال المواجهات.

وأوضح المصدر المطلع أن الشاعري قتل نتيجة خلافات دارت بين عناصر تنظيم الدولة “داعش” وعناصر مجلس الشورى المنحل حول راية القتال.

ولفت المصدر إلى أنه سيتم عرض اعترافات مهمة وخطيرة حول حقائق تتعلق بالملف الإرهابي في مدينة درنة من قبل قيادات وعناصر بارزة لدى المجموعات الإرهابية تم القبض عليها ومنها من سلمت نفسها.

يشار إلى أن القوات المسلحة الليبية تمكنت اليوم الجمعة من السيطرة على أجزاء كبيرة من حي المغار عقب مواجهات عنيفة ليستمر الضغط على تلك العناصر الإرهابية.

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