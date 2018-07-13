أخبار ليبيا 24 – خاص

عثر أعضاء مركز شرطة العقيلة شرقي راس لانوف، أمس الخميس، على حزام ناسف كان مجهزا للتفجير، وذلك بعد أن قام رجال الأمن وبعض المواطنين بمحاولة حرق النفايات القريبة من مركز شرطة العقيلة والتي يقوم المواطنين برميها بشكل دوري بالقرب من المركز .

وقال آمر مركز شرطة العقيلة الرائد مفتاح المشيطي، إن افراد الهندسة العسكرية قاموا بتفكيك الحزام بعد مناشدة من أعضاء الشرطة .

وأضاف المشيطي، أن رجال الأمن حاولوا اخفاء الأمر من اجل القبض على الفاعل، إلا أن المواطنين تداولوا المعلومة في المنطقة مما افسد عملية التخطيط و القبض على الفاعل .

كما أفاد الرائد مفتاح المشيطي أن ردة الفعل متوقعة من الإرهابيين خاصة بعد وقوف رجال الشرطة في مركز العقيلة في حرب الهلال النفطي الاخيرة بجانب القوات المسلحة وقبضوا على بعض الإرهابيين واحالتهم الى جهات الاختصاص خلال الأسابيع الماضية.

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