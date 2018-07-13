أخبار ليبيا 24 – خاص

قال نائب رئيس لجنة الأزمة ببلدية طبرق مفتاح العميد في تصريح لأخبار ليبيا 24 أنهم وزعوا مواد اغاثة وصلتهم من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر فرع ليبيا على 297 أسرة نازحة من مدينة درنة .

وأوضح العميد أن عملية التسليم تمت تحت إشراف وتعاون من شبيبة الهلال الأحمر بطبرق وشملت العائلات المسجلة بمنظومة لجنة الأزمة .

وأكد أن المواد التي وصلت ويتم توزيعها هي مواد تموينية ومواد تنظيف ومعدات طهي وفراشات وبطاطين ومشمع وأدوات لحفظ المياه وقطن أطفال .

ونوه العميد بأن هذه هي الدفعة الثامنة التي تصل إلى مدينة طبرق من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر .

18 المشاهدت الكلية , 18 مشاهدات اليوم