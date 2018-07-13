أخبار ليبيا 24 – خاص

اختار الطاقم الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم تحت قيادة المدرب عادل عمروش 33 لاعباً للانضمام للمنتخب الذي الذي سيدخل في معسكراً خارجي يوم الاحد المقبل.

وأوضح الاتحاد الليبي أن المنتخب الليبي سيدخل معسكراً أعدادي يبدأ في 15 من هذا الشهر وينتهي يوم 31 من الشهر ذاته فيما لم يذكر مكان المعكسر .

وشهدت القائمة اختيار اسماء شابة تم استدعائها للمرة الاولى لتمثيل المنتخب الليبي من ابرزهم ربيع شادي وعبد الله الشعافي و عبد الرحيم التريكي وأحمد الحاسي ومراد الوحيشي وجهاد شلدون .

فيما لم يتم استدعاء عدة اسماء ابرزها انيس سلتو و فيصل البدري فتحي الطلحي واحمد كراوع و عامر التاورغي كما خلت القائمة من اللاعبين المحترفين .

وضمت القائمة كل من: محمد نشنوش ” الاهلي ط ” ، أحمد عزاقة ” المدينة ” ، مراد الوحيشي ” الهلال ” ، مفتاح عبد الحميد ” الاخضر ” .

أحمد التربي ” الاتحاد ” ، سند الورفلي ” الاهلي ط” ، عبد الرحيم التريكي ” السويحلي ” ، ايوب المبروك ” المدينة ” ، طاهر بن عامر” الاهلي ب ” ، سعد اجبارة ” النصر ” ، عبد الحي بو شرود ” السويحلي ” ، على معتوق ” الاهلي ب ” ، محمد البهلول

“الاولمبي ” ، معتصم صبو” الاتحاد ” ، محمود عكاشة ” المدينة ” ، محمد العياط ” الاهلي ط ” ، المهدي الهوني ” الاتحاد ” ، أحمد الحاسي ” الهلال ” ، محمد الهداج ” المدينة ” ، محمد عبد الناصر” ابي الاشهر ” ، عبد الله العرفي ” الاهلي ب” ، عبد الله الشعافي ” الاهلي ب”، زكريا اللافي ” الاتحاد ” ، مفتاح طقطق ” النصر ” ، ابراهيم بودبوس ” الاهلي ب ” ، عمر عريبي” المدينة ” ، عبد العاطي العباسي ” الاتحاد” ، عبد المالك زريميق ” الشط ” ، ربيع الشادي” خليج سرت ” ، سالم المسلاتي” النصر ” ،محمد زعبية ” الاتحاد ” ، خالد مجدي ” النصر ” ، جهاد شلدون ” رفيق “.

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