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أكد مصدر مطلع من مدينة درنة أن أبرز العناصر الإرهابية وأخطرها لدى مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل سمير بومريوحه والمكني بـ”فاروق” قتل خلال المواجهات الدائرة مع القوات المسلحة الليبية في منطقة المغار أمس الخميس.

وأضاف المصدر أن بومريوحه ” من مواليد 1987 ومن سكان ” القلعة ” التحق بتنظيم الدولة خلال شهر نوفمبر 2014 وشارك في العديد من المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية وكان مسؤولا أيضا عن عمليات تصفية وقتل لحقت برجال الأمن والعسكريين في مدينة درنة، ويرى الأجهزة الأمنية والعسكرية أنها أجهزة ” طاغوتية كفرية”.

وأشار إلى أن الإرهابي سجن في شهر يونيو 2015 سجن في بشر الخاضع لسيطرة الشورى آنذاك خلال اندلاع المعارك بين عناصر الشورى و داعش، وأفرج عنه والتحق بمجلس شوري مجاهدي درنة المنحل.

وأكد أنه شارك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور ” الظهر الحمر” جنوب المدينة وأبرزها المعركة التي أسقطت فيها طائره الشهيد ” عادل الجهاني ” وكلف بعدها وأصبح من ضمن السرية الأمنية .

وأوضح المصدر أن بومريوحه كلف بتأمين ” سوق الظلام ” من قبل مجلس شورى مجاهدي درنة وكان المسؤول عن منظومة كاميرات المراقبة ويتقاضي شهريا مبلغ وقدره 1500 د.ل.

وذكر المصدر ذاته أنه تم رصد الإرهابي في أبريل 2018 في “البياصة الحمرا” وتم التقاط صور له، لافتا إلى أنه رغم انضمامه إلى مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل إلا أن ولاءه لازال قائمًا لتنظيم الدولة.

ولفت إلى أن شقيق سمير بومريوحه لديه شقيه الأصغر ويدعى “أنيس بومريوحه” من مواليد 1990 الشهير #الصيني ويعرف أيضا بـ “قرربت” وأعلن ولاءه إلى تنظيم الدولة خلال شهر ديسبمر 2014 وأصيب خلال المعارك مع القوات المسلحة الليبية وسجن لدى سجن بشر أيضا وأفرج عنه ولزم بيته.

وأفاد المصدر أن والدهم سمير وأنيس يدعى “أحمد” عرف عنه بممارسة السحر والشعوذة واغتيل في مدينة درنة خلال العام 2011، إضافة إلى عمهم ويدعى ” توفيق بومريوحه ” إمام مسجد عثمان بن عفان ،ونجله ” سليمان ” مواليد 1993 وبايع داعش في 2015 وسجن وأفرج عنه وهم من سكان منطقة شيحا الشرقية، ولديه شقيقه ” إيهاب ” مواليد 1980 سجين سابق في سجن بوسليم بسبب انتماءه لتنظيم القاعدة وقتل في العراق.

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