أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو اللجنة المكلفة باستلام العناصر الإرهابية منعم الرفادي لأخبار ليبيا 24 أن 9 من أفراد بوسليم وأنصار الشريعة وداعش قاموا اليوم الإربعاء بتسليم أنفسهم إلى اللجنة المكلفة من غرفة عمليات عمر المختار وتم نقلهم إلى أحد مقرات الخاصة بالأجهزة الأمنية .

وأكد الرفادي لأخبار ليبيا 24 أن 3 من كبار القيادات قد سلموا أنفسهم لقوات الجيش وهم واحد من تنظيم الدولة واثنان من أنصار الشريعة.

وأوضح أن عدد الذين سلموا أنفسهم للجيش الوطني من العناصر الإرهابية خلال الأيام الماضية بلغ 23 شخصاً أطلق منهم بعد التحقيق 3 أشخاص لم تجد عليهم الأجهزة الأمنية أي تهم.

وبين أن انقطاع التيار الكهربائي والإتصالات كانا من أكبر العوائق التي تواجه عمل اللجنة حيث أن هنالك أكثر من 40 شخصا منهم لديه الرغبة في تسليم أنفسهم ولكن الاتصالات حالت دون ذلك للتنسيق معهم، مشدداً على أن الأعداد سوف تكون في تزايد .

ونوه “نتحفظ على ذكر الأسماء حتى لا تكون هنالك مضايقات لأسرهم بمدينة درنة . وقمنا بتجهيز مدرسة بمنطقة التميمي وسوف تكون مجهزة بالكامل من أثاث وتموين وعلاج وغيرها من المستلزمات التي توفر لهم الراحة”.

وتابع “ستكون هنالك لجان داخل مقر الإيواء من أطباء ووكيل نيابة ومكتب لحقوق الإنسان ونحن على أتم الإستعداد لقبول زيارة أي منظمات إنسانية وسوف نقدم لهذه المنظمات كل التسهيلات وستكون القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عند وعدها بتقديم المعاملة الإنسانية الحسنة لكل من يسلم نفسه” .