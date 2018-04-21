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أعلن مركز الطبي سبها عن استقبال تسعة جرحى من المدنيين جراء الاشتباكات التي دارت في حي الثانوية داخل المدينة.

وأوضح المركز على صفحته الرسمية بفيس بوك، أن من بين الجرحى رجلين أصيبوا بأعيرة نارية، إضافة إلى جريحين من العمالة الوافدة وثلاث نساء تتراوح أعمارهن ما بين اثنين وعشرين وخمسة وأربعين عاما.

وأضاف مركز الطبي سبها أن كل الجرحى غادروا المشفى ماعدا ثلاثة حالات لزم بقائهم لمتابعة حالتهم.

يذكر أن الاشتباكات المسلحة تجددت منذ فجر الثلاثاء في محيط معسكر اللواء السادس مشاة التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في مدينة سبها .

وانتهكت الجماعات والمليشيات الخارجة عن القانون في مدينة سبها اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه مؤخرًا .

وكان آمر اللواء السادس مشاة المكلف عميد خليفة عبد اللطيف أكد في وقتاً سابق التزامه باتفاق طرفي النزاع على وقف إطلاق النار باستثناء حالات الدفاع عن النفس.

ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ومكونات الجنوب علي أبوسبيحه أن تجدد الاشتباكات المسلحة يعد انتهاكاً واضحاً لاتفاقيات وقف إطلاق النار في المدينة، مُشيراً إلى استمرار محاولات المجلس للتوصل إلى قرار ينهي الاشتباكات المسلحة.

يشار إلى أن مدينة سبها شهدت الفترة الماضية اشتباكات مسلحة تسببت في مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين، إضافة إلى نزوح بعض العائلات وتوقف جزئي للحياة في المدينة بسبب تلك الاشتباكات التي أدت إلى حدوث أضرار في قلعة سبها التاريخية.