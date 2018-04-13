أخبار ليبيا24

أعلنت مصادر أمنية عراقية أنها تمكنت من القضاء على اليد اليمنى للبغدادي القيادي في تنظيم داعش الإرهابي أبو وليد الشيشاني في كركوك.

وأفادت تلك المصادر أن بحوزة الإرهابي وجدت القوات الأمنية كنز من الوثائق التي تحتوي على معلومات ثمينة عن قياديي التنظيم وعناصره.

ومما جاء في إفادة المصدر أن القوات العراقية حاليا تعتقل خمسة من أهم قادة داعش الذين يملكون معلومات عن هيكلة التنظيم واستراتجيته ومخططاته.

وفي صدد الحديث عن قادة داعش الذين يسقطون في يد الأمن يوميا في مختلف البلدان والمناطق, فهم مثال في الحثالة والغش والحيلة لأنهم لم يكونوا يوما قدوة للمقاتلين ولم يبرهنوا يوما عن وفائهم لرفاق دربهم الإجرامي.

لا يملكون الأخلاق الرفيعة ولا يعرفون معنى التضحية ولا الفداء بل بالعكس, الدواعش تعرف بأنانيتها وحبها للذات.

وقد كشفت وسائل إعلام تركية أن السلطات أطاحت بعدد من القياديين في نظام داعش وبحوزتهم كميات أموال طائلة بعملات مختلفة، وهذا يبرهن مدى أنانية هؤلاء القادة المزعومين الذين هربوا لإنقاذ أنفسهم وبجيوبهم المال والذهب والفضة التي سرقوها من شعوب احتلوها.