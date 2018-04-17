أخبار ليبيا 24 – خاص

تأهل فريق كرة اليد بنادي الاتحاد لدور ربع نهائي من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، رغم خسارته، اليوم الثلاثاء، أمام مستضيف البطولة الأهلي المصري التي ينظمها الاخير على أرضه وتستمر حتى 23 أبريل الجاري .

وجاءت خسارة ممثل ليبيا في ختام منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة، أمام الأهلي المصري ، (28-20)، وانتهى للشوط الأول لمصلحة الأهلي (15-11)

وتأهل الاتحاد إلى دور الـ8، كونه صاحب المركز الثاني في المجموعة خلف الأهلي المتصدر.

ولعب الاتحاد في المجموعة الرابعة رفقة (الأهلي المصري، ، ومينواة الكاميروني)، واعتذر ساليناز الجابوني، قبل انطلاق البطولة عن المشاركة.