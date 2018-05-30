أخبار ليبيا 24 – خاص

تأهل فريق كرة اليد بنادي الأهلي بنغازي للدور المقبل من مسابقة كاس ليبيا، بعد تفوقه على نظيرة النصر بنتيجة 28 هدفا مقابل 21 هدفا فى المباراة التى جرت امس بقاعة نادي النجمة ضمن منافسات ربع نهائي المنطقة الثانية.

وكان الشوط الثاني من اللقاء قد انتهى لصالح فريق الأهلي بنتيجه وسيقابل فريق الأهلي بنغازي فريق المروج بقاعة المرج يوم الجمعة القادمة.

بينما سيلتقى فريق النجمة بفريق الهلال يوم السبت القادم بقاعة نادي النجمة .. والفائز منهما سيلتقيان لتحديد بطل المنطقة الثانية يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل .