أخبار ليبيا 24 – خاص

برر وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والمكلف بمهام تيسير الوزارة سعد عقوب، أزمة نقص لقاحات الاطفال الدورية والروتينية وتأخر طلبية الثلث الأول لسنة 2018 وأدوية التخدير ومشتقات الدم وغيرها بالقطاع الصحي، نتيجة للوضع الاقتصادي الحالي في ليبيا وعدم فتح الاعتمادات المستندية وتأخر أوامر الشراء اللازمة.

وأكد عقوب، في تصريحات صحفية، أن الأزمة تتفاقم يوما بعد يوم، لأن تلك الأدوية تورد من المصنع والوكلاء بشكل مباشر ومن حلقات باردة وغالبا بالشحن الجوي ، والمواطن ينتظر حلول عاجلة وغياب التوافق السياسي .

وأضاف عقوب، أن وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة ومقرها البيضاء اجرت العديد من الاجراءات الاحترازية و تسعي الي إيجاد حلول لكل الإشكاليات فيما يخص الصحة بليبيا من خلال اعادة التدوير بين المستشفيات العامة والقروية والمراكز التخصصية وحلحلة كافة المختنقات الطارئة بشرق وغرب وجنوب البلاد وبتوجيهات من الحكومة الليبية المؤقتة .

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه فيما يخص الأنسولين والتطعيمات وغيرها من الأدوية الخاصة ، منذ شهر نوفمبر من العام الماضي لم تصل إلى من هذه الأدوية، مؤكدا أن هناك جهود مبذولة من قبل وزارة الصحة لتوفيرها ولكن الأنقسام الحاصل في إدارتي مصرف ليبيا المركزي فاقم المعاناة وعدم فتح الاعتمادات اخر كل الإجراءات الإدارية والفنية .

وأشالا إلى أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع إدارة جهاز الإمداد الطبي التابع للحكومة المؤقتة و مصرف ليبيا المركزي وكل الجهات التي لها علاقة بتوريد الطعوم والأدوية الأخرى التي لها علاقة والتواصل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتمت مناقشة كل ما يتعلق بملف نقص وتأخر التطعيمات لسنة 2018.

وطالب وكيل عام وزارة الصحة من عموم الشعب الليبي التماس العذر بسبب الظروف الصعبة التي يعانيها القطاع الصحي الحكومي مؤكدا بأنه يعلم أن القطاع الخاص المتمثل في الصيدليات الخاصة قد بالغوا في الأسعار والمواطن قاصر والقطاع العام تأخر بسبب اجراءات المركزي.