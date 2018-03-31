أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة سالم بوالحاسية، القرار رقم (210) لسنة 2018، بشأن إيقاف رئيس جامعة بنغازي بشكل مؤقت وتكليف بديل له.

ونص القرار على إيقاف رئيس جامعة بنغازي مرعي المغربي من العمل لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق، حيثُ سيتم عرضه من قبل اللجنة المشكلة للتحقيق وفقًا للقانون.

وكُلف بموجب ذات القرار عبدالكريم اجويلي مؤقتًا بمهام رئيس الجامعة لحين صدور قرار من الجهات المختصة بناء على نص المادة الثانية من التفويض الصادر من مجلس الوزراء رقم (98) لسنة 2018.

من جهته، أصر مجلس جامعة بنغازي، على استمرار مرعي المغربي بمهامه رئيساً للجامعة، معتبرًا قرار وكيل وزارة التعليم بإيقاف رئيس جامعة بنغازي مخالفًا للقانون، لكونه صدر بناءً عن تفويض من مجلس الوزراء بممارسة مهام وزير.

وبيّن مجلس جامعة بنغازي، أن مجلس الوزراء لا يملك حق التفويض بالاختصاص، كما أنه لا يملك تكليف وزير إلا باعتماد مجلس النواب وهو ما لم يلتزمه مجلس الوزراء ما يجعل القرار مخالفًا للقانون فضلاً عن أن وكيل الوزارة لم يلتزم بقرار تفويضه، حيث إن التفويض بالإيقاف مقيد بما ينتهي إليه عمل لجنة التحقيق المشكلة للتحقيق مع رئيس الجامعة، وهو ما يبطل قراره لمخالفته شروط التفويض.

ولفت إلى أن تكليف بديل لرئيس الجامعة وفقاً لقرار التفويض الصادر من مجلس الوزراء لا يملكه وكيل عام وزارة التعليم فدوره يقتصر على مجرد الاقتراح لمجلس الوزراء وفقاً للمادة رقم (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (98) لسنة 2018، وهو ما يجعله مغتصباً للسلطة ويجعل قراره منعدمًا غير ذي أثر ملزم، منوهًا إلى أن أفعال وكيل وزارة التعليم تهدف إلى إرباك العمل بالجامعة وإثارة المشكلات دون مبرر يمكن فهمه.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس جامعة بنغازي يوم أمس الخميس، لمناقشة قراري وكيل عام وزارة التعليم بشأن تكليف وكيل الجامعة للشؤون العلمية وتكليف مؤقت لرئيس جامعة بنغازي.

واعتبر المجلس في بيان له – قرار إقالة وكيل الجامعة للشؤون العلمية بأنه مخالفًا للقانون لصدوره من غير ذي صفة واختصاص، موضحًا أن الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم لم ينص على وظيفة وكيل عام وزارة التعليم، ولم يمنحه تبعاً لذلك أي اختصاص يتعلق بشؤون الجامعات، وحيث إن هذا القرار بهذا الوصف يكون صادراً عن غير مختص فإنه لا يلزم مجلس الجامعة لانعدامه قانوناً.

وقرر مجلس جامعة بنغازي باعتباره أعلى سلطة في الجامعة وصاحب الاختصاص الأصيل بكل ما يتعلق بشؤون الجامعة بما في ذلك الوظائف العليا على استمرار شعبان علي طرينه بمهامه وكيلاً لجامعة بنغازي للشؤون العلمية، إضافة إلى استمرار مرعي المغربي رئيسًا للجامعة.

وطالب مجلس الجامعة، رئيس وأعضاء مجلس النواب بالتدخل العاجل لإنقاذ جامعة بنغازي من القرارات التي أصبحت تعيق عملها.