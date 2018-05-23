توفي 10 أشخاص في الهند بسبب فيروس نادر ينتشر عن طريق خفافيش الفاكهة، ويمكنه أن يسبب أعراضا شبيهة بالإنفلونزا، ولكنه يدمر المخ.

وأوضح مسؤولون بقطاع الصحة في الهند أن 9 أشخاص آخرين على الأقل يخضعون للعلاج، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لا توجد أمصال للعلاج من فيروس “نيباه” الذي ينتشر من خلال سوائل الجسم، ويمكن أن يسبب التهابا في المخ. علما أن العلاج المعتاد للفيروس هو توفير الرعاية الداعمة.

وقالت وزيرة الصحة في ولاية كيرالا الهندية، كيه كيه شايلاجا، إن يوم الجمعة شهد أول حالة وفاة بالفيروس في الولاية، مضيفة: “هذا وضع جديد بالنسبة لنا. ليست لدينا خبرة سابقة في التعامل مع فيروس نيباه. يحدونا الأمل في أن نوقف الانتشار”.

وأشارت شايلاجا إلى أن 18 شخصا خضعوا لفحص الفيروس، وثبتت إصابة 12 منهم به، مشيرة إلى أن 10 من المرضى توفوا، ولا يزال اثنان آخران يخضعان للمتابعة عن قرب.

ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة سبب انتشار المرض، لكن الحكومة قالت إن مسؤولي الصحة الزائرين ربطوا الوفيات الأولية “بالعديد من الخفافيش” الموجودة في بئر بولاية كيرالا حصل منه الضحايا على المياه.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فقد اُكتشف فيروس نيباه لأول مرة في ماليزيا عام 1998، وعانت الهند من انتشار الفيروس مرتين خلال السنوات العشر الماضية، مما أسفر عن مقتل 50 شخصا.