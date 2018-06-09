أخبار ليبيا 24

توفي المسؤول العام لسرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية ياسر الجبالي فجر اليوم في حادث سيارة على الطريق الرابط بين مدينتي مصراتة وتاورغاء.

وجاءت وفاة الجبالي بعد ساعات من إصابته إصابة بليغة فى حادث سير شرقي مدينة مصراتة على الطريق الرابط بتاورغاء وقد نقل جثمانه الى مشرحة الموتى بمستشفى المدينة بعد مفارقته الحياة .

ويعتبر الجبالي-أصيل بنغازي- أحد أبرز القياديين فى ما يسمى مجلس شورى ثوار بنغازي قبل تأسيس ما يسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي الذي يعتبر من أهم دعاماتها بعد المدعو إسماعيل الصلابي وآمر السرايا مصطفى الشركسي.

ويتخذ الجبالي- الذي قضى أواخر أيامه في مدينة مصراتة- كونه عضوا بارزا في السرايا من دار الإفتاء فى طرابلس ومفتيها الصادق الغرياني مرجعي له.

ويتهم بالمشاركة في الهجمات التي شنتها السرايا على مناطق الهلال النفطي خلال سنتي 2016-2017 والتي تسببت فى خسائر مادية فادحة لقطاع النفط .

من جانبه نعى عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته محمود عبد العزيز المسؤول العام لما يسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي ياسر الجبالي.

وكتب عبد العزيز الذي عرف بانتمائه لحزب العدالة والبناء الإخواني في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ” وموت الفارس الضرغام هدم ، فكم شهدت له بالنصر عزمة ، رحمك الله أيها الفارس ونحسب انك أديت ما عليك ، إلى جنات الخلد أيها الضرغام ”

(Visited 31 times, 1 visits today)