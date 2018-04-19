أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير المكتب الإعلامي بشركه البريقة أحمد المسلاتي، وصول الناقلة أنوار ليبيا، اليوم الخميس، لرصيف ميناء طرابلس البحري.

وأضاف المسلاتي لـ “أخبار ليبيا 24” أن حمولة الناقلة تقدر ب 34,000.000 مليون لتر من وقود البنزين، مشيرا إلى أن عملية التوزيع على الشركات ستبدأ من يوم غداً صباحاً بعد إتمام الإجراءات الروتينية.

وتابع أن عملية دخول النواقل تسير بشكل إعتيادي حسب الجداول المعدة مسبقا وبالتنسيق بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة.

وكانت الناقلة ريزبون قد غادرت ميناء طرابلس منذ 4 أيام بعد أن أفرغت 34 مليون لتر من البنزين.