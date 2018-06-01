أخبار ليبيا 24 – خاص

حطت على أرضية مطار معيتيقة الدولي، مساء الخميس، إحدى طائرات الإسعاف الطائر التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ بعد دخولها عملية صيانة كاملة في دولة فرنسا بما يضمن دخولها الخدمة لأكثر من “5000 “، ساعة طيران.

وكان في استقبال الطائرة التي أقلعت من فرنسا بقيادة الكابتن عبدالكريم سنان ومساعديه، مدير عام الجهاز المكلف مصطفى كريمه، ومديرو الإدارات والفروع، وعدد من الطيارين.

وأكد كريمة، في تصريح لوسائل الإعلام، أن استكمال عملية الصيانة جاء بدعم مباشر من رئيس المجلس الرئاسي ” فائز السراج”، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي ضمن أربع طائرات تخضع حالياً للصيانة بالخارج منذ سنوات، اثنان في مالطا وصلاتا المراحل الأخيرة، حسب تقرير الفريق الموفد لمعاينتها في مركز الصيانة، وأخرى في برلين بألمانيا لازالت تحت الصيانة.

وأضاف أنه تم استكمال صيانة الطائرات التي ستعود للخدمة قريباَ لتنضم لاسطول الجهازستسهم بشكل مباشر في تخفيف العبء على المواطنين الذين يتكبدون المشاق في نقل مرضاهم للعلاج بالخارج عن طريق البر ، بالإضافة للتواصل بين المستشفيات بمختلف المناطق في تحويل المرضى من أجل تلقي العلاج في المستشفيات التعليمية المتخصصة.