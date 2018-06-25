أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف قرار يلغي كافة المكاتب الإعلامية بمديريات الأمن التابعة للحكومة الليبية المؤقتة.

ونص القرار رقم “219” للعام 2018 على إلغاء كافة وحدات الإعلام الأمني بالمصالح والأجهزة الأمنية والإدارات العامة ومديريات الأمن، ويمنع الإدلاء بأية تصريحات أو معلومات إلا عن طريق الجهة المخولة قانونياً.

وشدد القرار على ضرورة تقيد أقسام العلاقات العامة في مديريات الأمن بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة “12” من القرار رقم “430” المشار إليه في الديباجة .

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