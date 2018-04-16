أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة منير عصر، قرار رقم (21) بسحب قراره القاضي بحظر تصدير التمور الذي صدر مؤخرا عن الوزارة.

وجاء سحب القرار خلال اجتماع عقده وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة مع الوكيل العام للوزارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية وتنشيط الصادرات وعمداء بلديات الواحات المجالس البلدية.

وناقش الاجتماع قرار حظر تصدير التمور واثره السلبي على المزارعين، حيث أكد عمداء البلديات أن الواحات بها كميات كبيرة من التمور تكفي لحاجة المواطن خلال شهر رمضان وأن تصدير التمور إلى الدول المجاورة سوف لن يوثر على حاجة المواطن اليومية من التمور.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد منير عصر، أن الوزارة تحرص على مساعدة المواطنين وتذليل كل الصعاب الاقتصادية وبما أن القرار المعنون برقم (12) يحول دون استفادة المزارعين من انتاجهم من التمور والتسبب في خسائر انتاجية لهم سيتم اصدار قرار جديد بسحب قراره السابق بحظر تصدير التمور والسماح للتجار بتصدير هذه السلعة .