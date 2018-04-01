أخبار ليبيا 24

طالب ‏عدد من وزراء الحكومة الليبية المؤقتة في مذكرة موقعة بأسمائهم رئيس وأعضاء برلمان طبرق بعقد جلسة عاجلة لتقديم استقالتهم وإعادة النظر بالحكومة.

وقد حملت المذكرة، الصادرة بتاريخ 21 مارس 2018م والموجهة للبرلمان طبرق ورئيس الحكومة المؤقتة، توقيع كلاً من وزير الخارجية محمد الدايري ووزير الصحة الموقوف رضا العوكلي ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن المهدي حسن اللباد .

واتهم الوزراء رئيس الحكومة عبد الله الثني بتقويض عمل الوزارات وتحجيم دورها وتحركاتها والتهميش الواضح لدور الوزراء، اضافة لإيقاف وزراء ومن ثم إعادتهم وخلخلة وضع الحكومة وعدم وجود فريق حكومي متجانس ومتناغم خاصة في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها الوطن.

وفي ذات السياق قال وزير الصحة الموقوف في قضية تجاوزات بالحكومة المؤقتة الدكتور رضا العوكلي، إن عددًا من أعضاء مجلس رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة يطالبون رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعضاء البرلمان بعقد جلسة عاجلة.

وأوضح العوكلي في تغريدة له على تويتر، اليوم الأربعاء، أن هدف الجلسة هي تقديم أعضاء مجلس رئاسة الوزراء استقالتهم وإعادة نظر تشكيل الحكومة.

وأكد وزير الصحة الموقوف، أن استقالة هذا العدد من أعضاء مجلس رئاسة الوزراء سيؤدي حتما لإسقاط الحكومة المؤقتة لعدم توفر النصاب القانوني لها.