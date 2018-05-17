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أصدر وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة منير عصر، تعليماته إلى رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار بأن يوم غد الجمعة يوم عمل في جميع وحدات مخازن السلع التموينية التابعة للصندوق لتستلم الجمعيات حصصها من السلع التموينية.

وأوضح عصر في قراره أنه نظرًا للظروف الحالية والتأخر في إتمام إجراءات حجز واستلام السلع من قبل أصحاب الجمعيات الاستهلاكية تقرر أن يكون يوم غد عمل خدمة لصالح المواطن على أن يتم تعويض هذه العطلة للموظفين العاملين بأي يوم عمل آخر.

وشدد وزير الاقتصاد والصناعة على أن أي جمعية استهلاكية تمتنع على الحضور والاستلام أو تماطل سوف تحال إلى التحقيق.

وكان عصر قد أصدر قرارًا يلزم فيه الجمعيات الاستهلاكية قبول الصكوك من المواطنين دون الحاجة لتصديقها، لضمان تدفق السلع إلى المواطنين خلال شهر رمضان.