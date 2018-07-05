أخبار ليبيا 24

كشفت سجلات مسربة من جهاز الأمن الداخلي بالعاصمة طرابلس، أن مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لشؤون الصيرفة الإسلامية وأمين سر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي فتحي يعقوب، يعد أحد عناصر تنظيم الإخوان المسلمين.

وأظهرت بطاقة تداولها عدد من النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي بيانات ومعلومات عن يعقوب، تؤكد انتماءه لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا، وبأنه كان يمثل حلقة الوصل بين عناصر التنظيم في ليبيا ومصر، ويحمل كنية “أبو زيد”.

وبينت البطاقة أن يعقوب كان ينشط في عقد لقاءات واجتماعات عناصر الجماعة الإرهابية، التي كان يقيمها في العاصمة المصرية القاهرة خلال فترة التسعينيات، وقد صدر في حقه تعميم للقبض من قبل جهاز الأمن الخارجي في فترة حكم القذافي، بعد ثبوت علاقته بعدد من المقبوض عليهم في قضايا “إرهاب” من بينهم سالم سعيد الجضران، شقيق الإرهابي الفار المدعو إبراهيم الجضران، الذي قاد الأيام الماضية هجوما مسلحاً على مينائي رأس لانوف والسدرة، قبل طرده من قبل القوات المسلحة العربية الليبية .

يشار إلى أن إدارات مصرف ليبيا المركزي طرابلس – الواقع تحت سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية – مساء اليوم الخميس في طرابلس، مؤتمرا صحفيا للرد على ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة بطرابلس حول الاختلاسات التي سربها المصرف للعام 2018م.

وأكدت الإدارات – حسب مزاعمها – أن كل ردودها تم إعدادها بكل مهنية وبناء على إحصائيات دقيقة، وأن الردود لا تعبر عن رؤية شخص وإنما هي تعبر عن إدارات المصرف مجتمعا.

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