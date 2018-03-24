أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد أن أدى المصلون صلاة الظهر يوم أمس الجمعة في أحد مساجد مدينة طبرق، مسجد فاطمة الزهراء، تفاجأ المصلون بأن أبلغهم إمام وخطيب المسجد الشيخ عادل فرج بشير أن هناك مصريًا مسيحيًا سيعلن إسلامه.

وقف الشيخ بشير وبجانبه المصري “جورج” وكل الحضور ينتظرون لحظة إعلانه للإسلام، وبعد أن ألقى الشيخ درسًا وبعض النصائح لقنه نطق الشهادتين وأعلن عن تغيير اسمه إلى “محمد” وسط تهليل وتكبير المصلين.

محمد من محافظة سوهاج ويبلغ من العمر 35 عاما، يقول “أحببت الإسلام بسبب مخالطتي للمسلمين المصريين وأطمئن قلبي للدين الإسلامي ودخلت له بقناعة تامة”.

ومن جهته أكد إمام وخطيب المسجد في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أنها الحالة الخامسة حيث سبقه 4 حالات في دخول المسيحيين إلى الإسلام في مدينة طبرق، لافتا إلى أن امرأة سودانية وشخص نيجيري واثنين مصريين كانوا قد أعلنوا إسلامهم في وقت سابق.

وأكد الشيخ بشير أن أحد أعيان مدينة طبرق الشيخ فرج بوحسن أعلن تكفله بحماية محمد بعد إسلامه.

وفي بني وليد أيضًا في 2014 أعلن أحد العاملين الفلبينيين بمستشفى المدينة العام إسلامه بحضور الشيخ محمد البرغوثي، تم تلقينه الشهادتين لاعتناق الدين الإسلامي، وغير اسمه إلى الخليل حيث كان يدعى كريستو.

وقال مدير المستشفى محمد الزبرة إنها ليست المرة الاولى التي يشهد فيها قطاع الصحة ومستشفى بني وليد دخول الجاليات الأجنبية للدين الإسلامي.