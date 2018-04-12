أخبار ليبيا24

أكد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ ، عن وجود مفاوضات مع الاتحادات العربية من أجل إعادة إحياء البطولة العربية للأندية بصيغة جديدة (رابطة الأبطال) والفائز بها قد يشارك في كأس العالم للأندية 2019 المقررة في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف آل شيخ “خلال النسخة المقبلة سنحاول إقناع الإمارات وهي الدولة المستضيفة لبطولة العالم للأندية الاستغناء عن مقعد لفريق صاحب الأرض لصالح الفائز بالبطولة العربية”.

وختم رئيس الاتحاد العربي: “سيكون أمرا جيدا أن يوافق الاتحاد الإماراتي على هذا الأمر وهو ما سيقوي البطولة العربية للأندية”.

ويشارك في البطولة فريق ليبي وحيد وهو الأهلي طرابلس في المسابقة مما يعني أن فوزه في البطولة قد يؤهله للمشاركة في مونديال الأندية.

وستكون جائزة البطل المسابقة مايقرب 4 ملايين دولار، وكل فريق مشارك سيتحصل على 200 ألف دولار، وستجرى قرعة البطولة العربية للأندية في مدينة الرياض في السعودية في 20 أبريل الجاري.