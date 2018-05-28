أخبار ليليا24- خاص

أكد ديوان المحاسبة في تقريره العام لعام 2017 أنه بالإضافة إلى حجم الأموال التي تم إنفاقها من الحكومات المركزية في طرابس والتي بلغت خلال الفترة من 2012 – 2017 ما قيمته 256 مليار دينار فقد أنفقت الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء خلال الأعوام 2015 – 2017 ماقيمته 21 مليار دينار.

وأوضح الديوان أن مصروفات الباب الأول “المرتبات ومافي حكمها” في 2015 بلغت 3 مليار و 779 مليون دينار وفي عام 2016 بلغت 4 مليار و 694 مليون دينار وفي 2017 بلغت 4 مليار و 947 مليون دينار بإجمالي 13 مليار و 420 مليون دينار.

وأشار إلى أن مصروفات الباب الثاني “المصروفات العمومية” في 2015 بلغت مليار و422 مليون دينار وفي 2016 بلغت 678 مليون دينار وفي 2017 بلغت 770 مليون دينار بإجمالي 2 مليار و 870 مليون دينار.

وأكد ديوان المحاسبة أن مصروفات الباب الثالث “مشروعات وبرامج التنمية” بلغت في 2015 قيمة 415 مليون دينار وفي 2016 وصلت إلى 2 مليار و 326 مليون دينار و2017 بلغت 578 مليون دينار بإجمالي 3 مليار و 319 مليون دينار.

وأفاد الديوان أن مصروفات الباب الرابع “الدعم وموازنة الأسعار ” بلغت 645 مليون دينار في 2015، وفي 2016 بلغت 481 مليون دينار و 413 مليون دينار في 2017 بقيمة إجمالية مليار و 539 مليون دينار.

ولفت ديوان المحاسبة إلى أن إجمالي قيمة الأبواب الأربعة في 2015 وصلت إلى 6 مليار و 261 مليون دينار، أما إجمالي الأبواب في 2016 فقد بلغ 8 مليار و 179 مليون دينار، فيما بلغت 6 مليار و 708 مليون دينار في العام 2017.

وأضاف ديوان المجاسبة أن الضبابية لازالت تكتنف مصادر التمويل التي أتيحت للحكومة المؤقتة في البيضاء والتي يمكن بها تحديد قيمة الدين العام الناتج عن هذا الإنفاق والذي يتوقع أن يتجاوز 15 مليون دينار.