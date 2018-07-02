أخبار ليبيا 24

قدمت المؤسسة الوطنية للنفط المتواجدة بطرابلس تقييمها لوضع الشركات النفطية في حالة الإعلان عن حالة القوة القاهرة.

وقالت المؤسسة أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ونظراً لضعف القدرة التخزينية بالبريقة، والتي تقدر حاليا بخمسة أيام فقط، فإنه ستكون هناك خسارة بمعدل 60 ألف برميل يومي (بقيمة تبلغ 4.4 مليون دولار يوميا). وعند استنزاف النفط المخزن، ستضطر مصفاة البريقة إلى الإغلاق.

وأضافت أنه في حال إيقاف تصدير المكثفات (المرتبطة بإنتاج الغاز) سيتم إجبار شركة سرت على وقف إنتاج الغاز – مما سيؤثر على عملية تزويد محطات توليد الكهرباء في شمال بنغازي والزويتينة، وفقدان غاز الوقود في منطقة البريقة، وإغلاق المصانع البتروكيميائية في البريقة.

وبالنسبة لشركة مليته للنفط والغاز فتوقف إنتاج الغاز بحقلي أبو الطفل والرمال سيتسبب في خسائر تقدر بـ 72 ألف برميل يومياً، وستكون هناك بسحب المؤسسة التي يديرها مصطفى صنع الله نتائج وخيمة في عملية تزويد محطات توليد الكهرباء بالزويتينة وشمال بنغازي بالغاز، في حين أن إغلاق معمل الغاز بميناء الزويتينة والتابع لشركة الزويتينة للنفط سيؤدي إلى توقف إنتاج الغاز النفطي المسال LPG، الذي يعتبر ضروريا لتزويد المنازل في شرق المحطة.

وبينت التقديرات أنه في شركة الزويتينة للنفط سيتم إيقاف كامل لحقول الزويتينة 103A، وإيقاف حقن الغاز الطبيعي في حقل 103D سيتسبب في خسائر لإنتاج النفط تقدّر بـ 15 ألف برميل يومياً.

بينما سيؤدي إيقاف حقول ونترشل 97، بمعدل خسائر تقدر بـ 10 ألاف برميل يوميا من النفط الخام.

وبحسب تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط-طرابلس فإن إيقاف الإنتاج من حقول شركة الواحة للنفط بمعدل 300 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى الخام الراكد المتبقي في خطوط الأنابيب نتيجة للتآكل والتسرّبات والتأثير المناخي، و توقف إنتاج الغاز من حقل الفارغ سيتسبب في تشغيل منظومة الرفع بالغاز بشركة سرت لحقل زلطن، مما سيؤدي إلى خسائر تقدر بـ 20 ألف برميل يومياً من الخام.

وعرجت التقديرات على إنتاج شركة الخليج العربي للنفط حيث سيؤدي إيقاف إنتاج حقول شركة الخليج (مسلة والسرير والنافورة وماجد) إلى خسائر إجمالية تقدر بحوالي 300 ألف برميل يوميا، وأنه سيكون من الضروري إيقاف الإنتاج عند استنفاذ الخام المخزّن، وسيتم إيقاف مصفاة طبرق ذات السعة التصميمية 20000 برميل يوميا، والتي تغذي منطقة عمليات الخليج وشركة البريقة ومدينة طبرق وبعض المناطق المجاورة.

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