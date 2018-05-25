أخبار ليبيا 24

قال ديوان المحاسبة طرابلس أن ليبيا تنفق سنويا نحو 5 مليار دينار على الكهرباء وأكثر من 4 مليار دينار سنويًا على الصحة والأدوية.

وكشف أنه تم إنفاق أكثر من 8 مليار دينار سنويًا على التعليم بشقيه العام والعالي، فيما حظي الدعم بنحو 6 مليار دينار سنويًا.

بينما صُرف على النظافة نحو نصف مليار دينار.

وانتقد تقرير ديوان المحاسبة إنفاق هذه المبالغ بالقول أن الدولة لازالت تعاني من الانقطاعات وسوء الخدمة، وأن المواطن لازال يبحث عن العلاج والدواء في المصحات الخاصة في الداخل والخارج.

ورأى التقرير أنه ورغم ما أنفق على التعليم فإن العملية التعليمية لازالت تعاني من سوء الخدمة وتدني المخرجات إلى أقل المستويات.

وبين أنه ورغم إنفاق نحو 6 مليار دينار على الدعم “لازال المواطن المحتاج في عوز ومعاناة حيث يباع الرغيف والدواء والسلع الأساسية بأغلى الأسعار وانعدام وجود الوقود في أكثر من نصف مناطق الدولة”.

ولفت إلى أن إنفاق نصف مليار دينار على النظافة فإن الشوارع “لازالت تعاني من تكدس القمامة معظم الأوقات.”

وأرجع التقرير الذي انتقد استشراء الفساد سبب ذلك إلى “عدم الكفاءة وتضارب المصالح واستغلال الوظيفة للمصالح الخاصة من قبل مؤسسات الكهرباء والصحة والتعليم والدعم والنظافة”.

وتطرق إلى ما أسماه جهود مكافحة الفساد بالقول “أن إعادة تدوير المال الفاسد والتضليل وتزوير الحقائق والتحريض على مكافحي الفساد وتشويههم زورًا وبهتانًا من قبل الإعلام أدى إلى إحباط جهود محاربة الفساد والتحريض على شرفاء الوطن والمساهمة في زيادة تفشي واستشراء كل أشكال الفساد”.