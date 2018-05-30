أخبار ليبيا 24

قال تقرير ديوان المحاسبة طرابلس أن المؤسسة الوطنية للنفط قامت بتكليف مـوظفين مـن خـارج المؤسسـة بمهـام خارجيـة مــع عــدم الإفصاح عــن هويــاتهم.

وقال التقرير أن الموظفين بلـغ عـددهم 77 موظفــا بإجمــالي مبلــغ منصــرف 102,677 دولار، حيــث تم تقــديم بيــان بالمبلغ المنصـــرف لكــل مهمــة، بكشــف يحمل الـــرقم الوظيفي (9999) وهي خالية من أي اسم.

وعند فحـص ومراجعـة بنـد المهـام الخارجيـة الـواردة بميزانيـة المؤسسـة لسنة 2017م لاحظ الديوان صــرف مبلــغ 4,590,932 دينــار علـى عــدد 1,120 مهمــة خارجيــة، بــالرغم من إتباع المؤسسة نهج ترشيد الإنفاق، وكذلك تكليــف مــوظفين مــن داخــل المؤسســة بمهــام خارجيــة بلغ عــددهم 1,043 موظفـــا.

وأخذ التقرير على المؤسســة قيامها بتكليــف مــوظفين متواجــدين بــإدارات لا تســتدعي طبيعـــة عملـــهم التكليـــف بمهــام خارجيــة، وعلــى ســـبيل المثـــال لا الحصر: إدارة المراجعـة الداخليـة، إدارة الخـدمات، إدارة الأمـن الصـناعي، إدارة الميزانيات والتقارير، إدارة الحسابات العامة، إدارة التخطيط والدراسات.

ولفت إلى عــدم قيــام المــوظفين المكلفيــن بمهــام خارجيــة بتســوية الســلف الممنوحــة لهــم خـلال الفترة المقـررة، كمـا تـبين إيفـاد مـوظفين بمهـام إضـافية بـالرغم مـن عـدم قيـامهم بتسـوية سـلفهم السـابقة؛ بالمخالفـة لـنص المادة (9) مـن القـرار رقم (751) لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.

وقال إن “عدم قيام الموظفين المكلفين بمهام خارجية بتقديم تقرير يتضـمن مـا قـام به مـن أعمـال ومـا تم تحقيقـه مـن نتـائج؛ بالمخالفـة لـنص المـادة (15) مـن القـرار رقم (751) لسنة 2007م”.

وطالب الديوان بأن يتم قصـر الإيفـاد علـى الأعمـال التي تتطلب طبيعـة أعمالهـا السـفر إلى الخـارج، والالتـزام بـالقرار رقـم (751) لسـنة 2007م بشـأن لائحـة الإيفـاد وعلاوة المبيت، والتوقف عن إيفاد غير المنتسبين للمؤسسة.