أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف المسؤول بشركة الكهرباء جاب الله عبد الحميد لأخبار ليبيا 24 أن قيمة الديون المستحقة على ليبيا بسبب نقل الكهرباء من دولة مصر بلغ 60 مليون دولار، وأن سعر الميغا الواحدة كل ساعة وخلال وقت الذروة يتراوح ما بين 120 إلى 180 دولار .

وقال أن الدين المتوقع خلال العام الجاري 2018 قد لا يصل إلى 60 مليون دولار وأن المبالغ المدفوعة لدولة مصر خلال السنوات الماضية لا تتعدى المليون ونصف المليون دولار للسنة الواحدة

وبين عبد الحميد الذي يرأس لجنة فض اعتراضات المواطنين على خط 400 كيلو أن “مشاكل الكهرباء واعتراضات المواطنين هي السبب في استيراد الكهرباء من مصر ووصول الدين لهذه القيمة.

وأوضح لأخبار ليبيا 24 خلال عقد اليوم في طبرق لمناقشة اعتراض أحد المواطنين على صيانة برج كهرباء يقع داخل مزرعته، أن الاجتماعات ستكون مستمرة مع المواطن المعترض على صيانة هذا البرج ليتم جلب الكهرباء من محطة شمال بنغازي ويتوقف جلب الكهرباء من مصر .

وحضر الاجتماع كل من مساعد المدير التنفيذي بشركة الكهرباء أسامة السعيطي وعميد بلدية طبرق الناجي مازق.

الجدير بالذكر أن ليبيا تعاني منذ سنوات من أزمة حادة في الكهرباء حيث كانت المناطق الشرقية والغربية دخلت في حالة إظلام تام مرات عديدة، فيما أرجع مسؤولون في شركة الكهرباء أسباب المشكلة إلى عزوف الشركات الأجنبية عن إكمال مشاريع محطات التوليد المتوقفة، ورفض المواطن لعملية الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية.

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