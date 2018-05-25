أخبار ليبيا 24

قبل يومين من وفاته مع شقيقيه في تفجير سيارة مفخخة في شارع جمال عبد الناصر بمدينة بنغازي، كتب المقاتل السابق عبد العزيز الشريف رسلان على صفحته في الفيسبوك “تعلمت من الحرب أن تضحيات الجندي في الحرب لن يهتم بها أحد.”

وسرد “عزو رسلان” ما علمته له الحرب وهو الفتى الذي كان في مقتبل عمره قبل أن يغادر الدنيا هو وشقيقاه سند وبدر في التفجير الإرهابي الذي أسفر عن سقوط ستة قتلى و20 جريحاً.

وقال رسلان في منشوره ” لن يهتم بك إلا أهلك عندما تصاب ولا يبكون عليك ويخسرونك إلا عندما تموت ، تعلمت أن الحرب مهما انتصرنا فيها تبقي بالنسبة للمحاربين خسارة بكل المقاييس لأن الحرب قاسية وخراب للنفس والعقل .”!

وكتب أيضاً ” تعلمت من الحرب أنها تبني إنسان أخر بدخلك يملأه الحزن كلما سمع أو تذكر أيام الحرب أو رفاقه الشهداء أو الجرحي . وتعلمت من الحرب أنها تسرق أيام العمر وتغير مسار حياتك !وعلمتني الحرب أنك تتشرد لأجل أناس سيجلسون علي الكراسي ينظرون إليك نظرة استحقارا!!!”.

وتابع رسلان الذي قاتل مع قوات الجيش في بنغازي “وعلمتني الحرب مهما كنّا شجعانا ومغاوير فعند نهايتها سيخرج شجعان الإعلام وينهوا ما فعلنا به بكل حقارة””.

لكنه لم يخفِ رغبته في خوض الحرب مرة أخرى قائلا “وتعلمت من الحرب أنها تجعلك تعرف معني حب الوطن وحب التراب الذي ستتمرغد عليه للدفاع عنه !”.

واستدرك ” ليس الحب كما قرأناه في المدرسة”.

وتابع “وتعلمت في الحرب أن رفاق الحرب يتعاركون وينسون بعضهم بسرعة .وتعلمت من الحرب أن الحياة مستمرة مهما ظننا أنها واقفة أتناء الحرب !

وختم قائلاً ” وللهموم بقية ! والمجد والخلود للشهداء”.