أكد مدرب المنتخب البرازيلي تيتي السبت أن نجم السيليساو نيمار دا سيلفا “ليس جاهزا بنسبة مئة بالمئة لكن بإمكانه اللعب” أمام سويسرا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في مونديال روسيا.

وقال تيتي: “ليس جاهزا بنسبة 100% في الوقت الحالي (نيمار). ولكنه يملك مؤهلات بدنية خاصة، السرعة على الخصوص. انه سريع دائما، لم يفقد سرعته ولكنه ليس جاهزا بنسبة 100 بالمئة”.

وتعرض نيمار لكسر في مشط قدمه اليمنى في 26 شباط/فبراير الماضي في مباراة مع فريقه باريس سان جيرمان أمام مرسيليا في الدوري الفرنسي، خضع على اثره لعملية جراحية وغاب عما تبقى من موسم فريق العاصمة الفرنسية.

وفي الوقت المناسب، عاد نيمار الى المستطيل الأخضر، وشارك مع بلاده في مباراتين وديتين ضد كرواتيا والنمسا في الفترة الماضية، أثبت خلالهما أن قدمه بخير، وأن موهبته لم تتأثر.

وختم تيتي قائلا: “أتمنى أن يكون في مستواه الأحد. على كل حال، بإمكانه اللعب”.

6 المشاهدت الكلية , 6 مشاهدات اليوم