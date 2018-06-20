أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة راس لانوف للنفط والغاز إخماد النيران المشتعلة في حظيرة خزانات شركة الهروج للنفط بعد انحسار النيران في الخزان رقم 02 بمساعدة العوامل الجوية واتجاه الرياح عن الخزانين رقمي 1 و3 القريبين من الخزان رقم 02.

وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها قامت بتصريف كميات كبيرة من البترول من الخزان رقم 02.

وأكدت أن خطورة النيران داخل حظيرة النيران قد انتهت ما لم يستجد أمر أخر، بحسب قولها.

وشددت على “المساعي المتكررة” لرجال الإطفاء في شركتي راس لانوف والواحة والتي حالت والظروف دون نجاحها في إطفاء الحريق.

ولم تنجح الجهود المبذولة من قبل العاملين في قسم الإطفاء بشركة راس لانوف في إخماد النيران في الخزان رقم 12 ما أدى إلى إعلان الشركة انهياره.

ونقل وكالة رويترز للأنباء عن مهندس في ميناء راس لانوف قوله أن الخزان رقم 12 الذي انهار يوم أمس الثلاثاء ظل مشتعلا على مدى يومين ، في حين أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن المسلحين منعوا رجال الإطفاء من الوصول إلى الخزانات.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت الإثنين خسارة الخزان رقم 2، بعد فقدان الخزان رقم 12 في ميناء راس لانوف، وحذرت من توقف ميناء راس لانوف كلياً عن التصدير، في حال انتشار النيران ووصولها إلى الخزانات أرقام 1 و3 و6، لأن الميناء حاليا يعتمد على 5 خزانات فقط.

وكانت النيران قد اشتعلت داخل حظيرة خزانات شركة الهروج للنفط بسبب الاشتباكات التي دارت الأسبوع الماضي بسبب هجوم مليشيات الجضران على منطقة الهلال النفطي ومينائي السدرة وراس لانوف النفطيين.

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