أخبار ليبيا 24

وصف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية موفق الربيعي، اليوم الاثنين، أعمال داعش الإجرامية الأخيرة بـ”برفسات الموت” ومحاولات إثبات وجوده.

وقال الربيعي في تصريح صحفي لموقع الغد برس أن “ما حدث في الآونة الأخيرة من تعرضات وقتل ونصب سيطرات وهمية من قبل عصابات داعش الإرهابية محاولة لإثبات وجوده وما هي إلا رفسات موت”.

وأضاف أن “داعش يحاول ايصال رسالة على انه موجود لاستغلال قضية الانتخابات والفترة التي تسبقها للقيام باعماله الإجرامية لإحداث اكبر قدر ممكن من التأثير على الحكومة”.

ودعا الربيعي إلى “تكثيف العمل والجهد الاستخباري وان المرحلة المقبلة ليست معركة قتال وميدان بل معركة استخبارية بحتة وهذا يجب أن يكون بالحسبان”.

وبين، أن “اعلان النصر على داعش تحقق عسكريا بالفعل ولكن ليس بشكل قطعي وكامل فلا تزال هناك مجاميع إرهابية وفلول للتنظيمات المتطرفة يجب القضاء عليها ومواجهتها استخباريا”.