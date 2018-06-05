أخبار ليبيا24- خاص

منذ إعلان القوات المسلحة استعدادها لاستلام من يرغبون في تسليم أنفسهم من عناصر مجلس شورى درنة “المنحل” بدأ الشباب يتوافدون لتسليم أنفسهم وخصوصًا بعد تعهد القوات المسلحة بالمعاملة الحسنة ومحاكمة عادلة لكل من يرغب في تسليم نفسه.

وسعى كل فرد منهم عن طريق معارفهم أو أقاربهم للتنسيق مع القوات المسلحة عن طريق وسطاء للاتفاق على طريقة التسليم وموعده حتى وصولهم إلى مقر الاحجتاز في إحدى مدارس منطقة التميمي.

إلا أن هذه القصة الدرناوية مختلفة قليلا عن باقي قصص التسليم التي حدثت في مدينة درنة حيث قاما والدا أحد عناصر مجلس شورى درنة “المنحل” بتنويم ابنهم وتسليمه إلى مكافحة الإرهاب.

ويقول مصدر مقرب من العائلة إن الأم استغلت وجود ابنها أثناء فترة راحة قضاها في المنزل فقامت بإضافة “منوم” لحليب شربه الإبن قبل نومه.

وأضاف المصدر أن الوالدين انتظرا حتى نام ابنهم وقام والده بتقييده بحزامه و لم يصحوا إلا وهو في مقر قوة مكافحة الإرهاب.

ويقول الأب حسب المصدر “كل الحيل استفذتها معه إلا أنه يُصر على عقيدته و استمراره في قتال الجيش , تعبنا وارهقنا ونحن نحاول ثنيه ولكنه لايرتدع”.

يشار إلى أن القوات المسلحة حققت الاثنين تقدمًا كبيرًا وتمكنت من تطهير عدد من المناطق داخل مدينة درنة وسط ترحيب من الأهالي والسكان

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