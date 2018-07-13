أخبار ليبيا 24

أشاد أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة بإعادة تصدير النفط معتبرين أن القرار يحافظ على الاقتصاد الوطني ويمنح فرصة كافية لتحقيق شروط الإقليم العادلة.

وقال “نواب برقة” في بيان لها بشأن إعادة تصدير النفط -تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه- أنه بعد الاتصال بقيادة الجيش ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية بمدينة بنغازي يرحب أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة بإعادة استكمال تصدير النفط احتراما للعقود المبرمة مع الشركات الأجنبية وفق تعهد المؤسسة المعلن منذ أول يوم للأزمة”.

وتابع النواب في بيانهم “وحيث أن عقود بيع النفط تنتهي مع بداية شهر 10 دورياً من كل عام فإن هذا القرار يحافظ على الاقتصاد الوطني من ناحية ويمنح فرصة كافية لتحقيق شروط الإقليم العادلة وأهمها توحيد المؤسسات وحكومة وحدة وطنية وتوزيع عادل للثروة”.

ونوهوا أن القرار “يشكل فرصة حقيقية أمام القوى الوطنية والمجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة والنخب السياسية والمسؤولين بإقليم طرابلس لحل الأزمة المؤجلة إلى تاريخ تجديد العقود”.

واستطرد النواب “فقد ثبت اليوم للعالم أن الشرعية الليبية الوطنية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المؤقتة وقيادة الجيش هي من يملك النفط والقدرة على تصديره ومنعه ويعملون جميعاً على الحفاظ على الاقتصاد الوطني وموارد الشعب من عبث الميليشيات والساسة الغير مسؤولين من يستعينون ويستقوون بالأجنبي” .

وكانت القيادة العامة للجيش الوطني قد أعلنت سماحها في 11 يوليو الحالي باستئناف التصدير عبر الموانئ، فيما أعلن رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله رفع حالة القوة القاهرة.

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