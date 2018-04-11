أخبار ليبيا 24 – خاص

تتواصل بمدينة بنغازي هذه الأيام المرحلة الأولى من نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة .

ويواصل فريق الأهلي طرابلس تحقيق نتائجة المميزة بعد فوزه بمباراتين توالياً على الاتحاد في الجولة الأولى وعلى الأهلي ببنغازي في الجولة الثانية.

ومن جهته حقق النصر حامل اللقب الفوز في الجولة الأولى على حساب الشباب فيما سقط بشكل مفاجئ في الجولة الثانية أمام الاتحاد .

ويتصدر الأهلي طرابلس فرق النهائيات في مرحلتها الأولى بعد جولتين برصيد برصيد 4 نقاط فيما يتساوى النصر والاتحاد والمدينة والاهلي بنغازي برصيد 3 نقاط ويحل الشباب في المركز الاخير برصيد نقطتين .

وأصدر الاتحاد الليبي للعبة عدة قرارات بعد جولتين من المسابقة حيث حرمت جمهور الاهلي بنغازي من حضور مباراتين لفريقهم بسبب رمي قارورات المياة و غرامة 3000 دينار لاشعال اللالعاب النارية وعاقبت جمهور النصر بحرمان لمباراتين بعد رمي قارورات المباراة خلال مباراة النصر والاتحاد ومن جهة اخرى عاقبت لاعب الاتحاد حسين رزق بالحرمان 8 مباريات لما بدر منه من تصرف غير لائق خلال مباراة الاتحاد والنصر .

وانطلقت المرحلة الأولى من نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة الاثنين الماضي بمشاركة 6 فرق هي النصر والأهلي طرابلس والاتحاد والأهلي ببنغازي والمدينة والشباب .