أخبار ليبيا 24

قام فريق متطوعى مؤسسة ﻻ للألغام ومخلفات الحرب رفقة أعضاء الكتيبة 120 عمليات خاصة برئاسة العقيد ونيس بولعويه والعقيد إبراهيم العمامى من ادارة التسليح و الذخيرة، أمس الخميس، بنقل المخلفات الحربية التي جمعت خلال شهر رمضان من داخل مدينة بنغازي إلى المكان المخصص للتخلص منها.

وبلغت الكمية المنقولة حوالي 5 أطنان من المواد شديدة الإنفجار.

يذكر أن مؤسسة ﻻ للألغام ومخلفات الحرب مؤسسة مدنية تطوعية توعوية تعتني بالتخلص من الألغام ومخلفات الحرب والتوعية والإرشاد من أخطارها لخلق بيئة نظيفة ودعم حركة التنمية في ليبيا.

(Visited 14 times, 1 visits today)