أخبار ليبيا24

أقامت تنسيقية النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين في العاصمة طرابلس احتفالية تكريمية للمصور الراحل خالد سلامة بحضور أسرة المرحوم و مدير راديو الأولى صرمان عبدالوهاب الحريزي.

وأشاد منسق النقابة بمدينة طرابلس عز الدين بلعيد خلال كلمته بالمناسبىة بدور وعمل وعطاء الراحل سلامة خلال مسيرته في مجال التصوير الرياضي، مؤكدًا على دور النقابة في تكريم الأشخاص الذين أثروا وقدموا لمجال الإعلام الرياضي الليبي.

وقدم بلعيد خلال الاحتفالية التي حضرها صديق المرحوم الإعلامي الرياضي منصور المعلول وعدد من الإعلاميين الرياضيين بالتنسيقية درع النقابة وشهادة تقدير لعائلة المرحوم تقديرا لدوره وعطائه في مجال التصوير الرياضي.

(Visited 1 times, 1 visits today)